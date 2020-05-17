طلاب سلك الدكتوراه مصدومون من اقصائهم من المنحة: البحث العلمي يتطلب تكاليف مادية ترهق كاهل أسرنا

فوجئ عدد من الطلبة سلك الدكتوراه بإقصائهم من منحة التعليم العالي 2019/202، التي أفرجت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قبل أيام.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الصدمة عمت مختلف مستويات الوسط الطلابي، نظرا إلى ما عرفته هذه اللوائح من تغييب لعدد من الطلبة للاستفادة من منحة التعليم العالي، خصوصا على مستوى سلك الدكتوراه، ما دفع عدد من طلبة هذا السلك إلى تأسيس تنسيقية للباحثين في سلك الدكتوراه المقصيين من منحة التعليم العالي تحت شعار: ” المنحة استثمار في البحث العلمي وليست إحسانا”.

وفي السياق ذاته، قال بلحبيب حسن، باحث في سلك الدكتوراه في كلية الحقوق السويسي في الرباط، في تصريح لـ”اليوم24″، إن “طلبة السلك الأول من الدكتوره فوجئوا بإقصائهم من المنحة، التي تقدر قيمتها ألف درهم شهريا، من دون أي سبب يذكر”.

وأضاف المتحدث نفسه أن “هذه المنحة على هزالتها تعد بمثابة الحبل السري، الذي يضمن للطالب الاستمرار في متابعة دراسته العليا، لا سيما لأولئك المنتمين إلى الطبقات الاجتماعية الضعيفة”.

وأشار المتحدث نفسه إلى النصيب الأكبر من الصدمة كان في حق طلبة سلك الدكتوراه، لأن الحكومة عند عزمها تغيير المرسوم رقم 618 – 12 – 2 بتاريخ 30 نونبر 2012، المتعلق بمنح التعليم الجامعي بمرسوم جديد رقم 152 – 18 – 2، الصادر بتاريخ 15 ماي 2018. كانت قد جعلت من شعار التعميم واجهة هذا الإجراء، خصوصا على مستوى سلك الدكتوراه، والماستر.

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وعلاوة على ما ذكر، أضاف الطالب الباحث، بلحبيب، أن سلك الدكتوراه، الأكاديمي والبحثي، يتطلب تكاليف مادية كبيرة، ترهق كاهل الأسر الميسورة، والفقيرة، والمعوزة.

وأبرز المصدر نفسه أن “طبيعة مستوى سلك الدكتوراه تفرض على الطالب الباحث أن يكون ملازما للمكتبات العامة، والخاصة، والتي لا تتوفر إلا في المدن الكبرى، وبالضبط في محور الرباط – الدارالبيضاء. إلى جانب الحضور، والمشاركة في الندوات، واللقاءات العلمية، والتكوينات المختلفة، سواء الإجبارية، أو الاختيارية، إضافة إلى ما تلزمه به كليته من التزامات إدارية، وبيداغوجية (الحراسة في فترة الامتحانات مثلا).

وشدد المتحدث نفسه، على أن “الانغماس في العمل البحثي بشروطه الموضوعية، يتطلب من الباحث اليوم التوفر على وسائل لوجستيكية، أولها اشتراك في الأنترنيت بصبيب، وجودة عاليتين، وهاتفا ذكيا، أو لوحة ذكية، وحاسوبا، وأيضا المراجع، والوثائق والدوريات.. “.

ونددت تنسيقية للباحثين في سلك الدكتوراه المقصيين من منحة التعليم العالي، إقصاء طلبة سلك الدكتورة من المنحة.