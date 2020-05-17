مستجدات كورونا في دول العربيّة والإجراءات الناتجة عن مواجهته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، عن موعد ابتداء حظر التجول الذي سيفرض على بلاده في فترة عطلة عيد الفطر، وقال إنه "سيبدأ الساعة الخامسة مساء بدلا من التاسعة مساء اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 أيار/ مايو، كما تقرر وقف حركة النقل الجماعي للحد من انتشار فيروس كورونا خلال أسبوع العيد".

وقررت الحكومة أيضا إغلاق المحال التجارية والمطاعم والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات تماما خلال الأسبوع المقبل الذي يحل فيه عيد الفطر.

وقال مدبولي في مؤتمر صحافي إنه تقرر إيقاف حركة النقل الجماعى والحافلات والتنقل بين المحافظات للحد من فرص انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 11719 حالة إصابة بفيروس كورونا و612 حالة وفاة منذ بداية انتشار الوباء. وترتفع أعداد الإصابة بالفيروس منذ خففت الحكومة بعض الشيء حظر التجول الليلي وإجراءات احترازية أخرى. وتشير أحدث بيانات صدرت يوم أمس السبت إلى اكتشاف 491 حالة إصابة في الساعات الأربع والعشرين السابقة".

مسحاراتية في القاهرة (أ ب)

وفي دول عربيّة أخرى ارتفعت وفيات فيروس كورونا، اليوم الأحد، في الجزائر والعراق واليمن فيما زاد عدد الإصابات في البحرين والمغرب وفلسطين والأردن، وفق إحصاءات رسمية.

الجزائر

ففي الجزائر أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 6 وفيات، و198 إصابة، و98 حالة شفاء. وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و19، بينها 548 وفاة، و3 آلاف و507 حالات تعاف.

العراق

وفي العراق، قالت وزارة الصحة إنها سجلت حالتي وفاة و144 إصابة إضافة إلى شفاء 92. وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 3 آلاف و404، بينها 123 وفاة، وألفين و218 متعاف.

اليمن

وفي اليمن، أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان بالحكومة اليمنية، عن تسجيل وفاتين و3 حالات شفاء في محافظة حضرموت شرقي البلاد. وقال مكتب الوزارة بمديرية ساحل المحافظة، عبر "فيسبوك" إنه تم تسجيل حالتي وفاة رفعتا الإجمالي إلى 21 في عموم اليمن.

اليمن (أ ب)

وأوضحت اللجنة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 126 بينها 4 حالات تعافي، ولا يشمل ذلك الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة الحوثيين البالغة 4، بينها وفاة.

البحرين

وفي البحرين، رصدت وزارة الصحة 183 إصابة بالفيروس، وشفاء 12 مريضا. وأوضحت الوزارة في بيان عبر "تويتر" أنها رصدت 183 إصابة جديدة، فيما تعافى 12 مريضًا.

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وارتفعت إصابات البحرين، إلى 6 آلاف و930، توفي منها 12، وتعافى 2774، حسب آخر إحصاء نشره الموقع الإلكتروني للوزارة.

المغرب

وفي المغرب، أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، تسجيل 129 إصابة وشفاء 173 حالة، دون وفيات. وقال اليوبي، في مؤتمر صحافي، إن إجمالي الإصابات بلغ 6 آلاف و870 حالة، بينها 192 وفاة، إضافة إلى شفاء 3 آلاف و660.

المغرب (أ ب)

الأردن

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر، في مؤتمر صحافي، عن تسجيل 6 إصابات بكورونا، إضافة إلى 4 حالات تعافي. وأوضح الوزير أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 613؛ منها 9 وفيات، و408 حالة تعاف.

الضفة وغزّة والقدس

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تسجيل 5 إصابات بكورونا.

جندي الاحتلال يضيّق على الفلسطيني (أ ب)

وبلغ إجمالي الإصابات في فلسطين 560 ، بينها 387 في الضفة الغربية وضواحي القدس وقطاع غزة، و173 إصابة غير مؤكدة في مدينة القدس، بسبب منع الاحتلال لوزارة الصحة الفلسطينية العمل داخل المدينة. فيما بلغ عدد حالات الشفاء 452 حالة.

قطر

بدأت قطر اليوم الأحد، فرض أشد العقوبات على مستوى العالم في حال عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة وسط حملة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ملوّحة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية باهظة.

وسجّلت قطر أكثر من 32 ألف إصابة بالوباء، أي نحو 1,2% من مجموع سكان الدولة الصغيرة البالغ 2,75 مليون نسمة.

لكن معدّل الوفيات متدن، وقد سجّلت 15 وفاة في حصيلة يعتقد الخبراء أن مردها المعدّل المنخفض لأعمار السكان والفحوص الصحية الإلزامية للعمال الأجانب.

وبحسب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية، فإن سان مارينو والفاتيكان فقط سجلتّا معدل إصابات نسبة إلى عدد السكان أعلى من قطر.

وقرّرت الحكومة القطرية "إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية يوم الخميس.