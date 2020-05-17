مصر تسجل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. وعدد الوفيات يرتفع إلى 630

الأحد 17 مايو 2020

صورة أرشيفية Advertisements

سجلت السلطات الصحية في مصر، الأحد، 18 وفاة و 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.



وذكرت الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 630 وفاة.

وقال الدكتور، خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 3172 حالة، موضحًا أن جميع الإصابات تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.