شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات أمريكا ترتفع إلى 1.4 مليون والوفيات 88 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 1467065 حالة، بزيادة 31967 حالة عن الإحصاء السابق، وقالت إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 1394 حالة إلى 88709. وإحصاء المراكز لعدد حالات مرض الجهاز التنفسي كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا هو حتى الساعة الرابعة من مساء يوم 16 مايو ومقارنة بعدد اليوم السابق. ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة عدد الحالات التي تعلنها الولايات منفردة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات أمريكا ترتفع إلى 1.4 مليون والوفيات 88 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.