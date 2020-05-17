شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: 170 وفاة جديدة ترفع الإجمالي إلى 34 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم، أنها سجلت وفاة 170 شخصا جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقال وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما، خلال المؤتمر الإعلامي اليومي: إن الاختبارات أثبتت إصابة 243303 أشخاص بالفيروس بزيادة 3142 شخصا منذ يوم أمس السبت، وأضاف أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة بلغ 34636 حالة وفاة، مشيراً إلى أن حصيلة وفيات اليوم تقل كثيرا عن حصيلة وفيات يوم أمس السبت التي بلغت 468 حالة.

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