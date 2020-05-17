شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وبالحالات التي تم أعلنتها وزارة الصحة اليوم يصل عدد المصابين منذ بداية تفشي الوباء إلى 12229 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 630 وفاة بعد تسجيل 18 حالة جديدة.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في بيان إن 222 حالة غادرت مستشفيات العزل الصحي بعد تلقيها العلاج وتمام شفائها مما رفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 3172.
وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس شمل إغلاق المدارس والجامعات والأندية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة وتفرض حظر تجول جزئيا.
وأعلنت مصر اليوم تشديد القيود والإجراءات الاحترازية خلال أسبوع العيد بهدف الحد من انتشار المرض.
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