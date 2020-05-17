الإمارات ترحب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان وتدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان بين الرئيس أشرف غني والدكتور عبدالله عبدالله، معربة عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تعزيز الاستقرار والسلام والأمن في جميع أنحاء أفغانستان.



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وبحسب وكالة وام، جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها دعوتها إلى وقف عاجل لإطلاق النار، وأكدت دعمها لنداء الرئيس الأفغاني والأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد.

كما دعت الوزارة إلى تجنب التصعيد في هذه الظروف الدقيقة، وتحقيق السلام والأمن في جميع أنحاء البلاد في أقرب وقت، وخاصة مع استمرار الجهود الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أنها تقف إلى جانب الحكومة والشعب الأفغاني وكافة الأصوات التي تطالب بالتهدئة في أفغانستان حقنا لدماء المدنيين الأبرياء، مؤكدة أن استمرار التفجيرات والعمليات الإرهابية لن تؤدي إلا لقتل وترويع المدنيين الأبرياء والدمار وعدم الاستقرار في البلاد