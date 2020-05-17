البرهان يتسلم رسالة خطية من أفورقى لدعم العلاقات السودانية الاريترية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

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تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من الرئيس الاريترى سياسى افورقى، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز التعاون والتنسيق فى القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا، وذكر مجلس السيادة السودانى أن البرهان تسلم رسالة افورقي، خلال لقائه اليوم الأحد، مع وفد إريتري عالي المستوى يزور السودان برئاسة وزير الشئون الخارجية عثمان صالح، ومستشار الرئيس الاريتري يماني قبرآب.

وأكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على ترقية علاقاته مع دولة اريتريا بما يُلبي طموحات وتطلعات شعبي البلدين.