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كورونا تجبر سلطنة عمان على إرجاء انتخابات البلدية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

كورونا تجبر سلطنة عمان على إرجاء انتخابات البلدية

متابعات_ الخليج 365

أرجأت وزارة الداخلية في سلطنة عمان، الأحد، انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة والتي كان مقررا إجراؤها هذا العام 2020.

 

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإنه تم اتخاذ القرار بناء على موافقة السلطان هيثم بن طارق في ظل الإجراءات المتبعة للتصدي لفيروس كورونا.

 

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وتقرر استمرار المجالس البلدية في سلطنة عمان بتشكيلها الحالي لحين إجراء انتخابات جديدة.

 

كانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت الأحد، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة 5186.

 

وسجلت السلطنة حالة وفاة واحدة اليوم لمقيم يبلغ من العمر 48 عاماً ليبلغ عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة 22 حالة

 

وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، شهدت سلطنة عمان أول انتخابات للمجالس البلدية في تاريخ السلطنة، حيث أجريت في 11 محافظة.

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