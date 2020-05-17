أعلنت خلية الأزمة في بلدة القبيات، في بيان، انه " بعد اجتماع عقدته لبحث المستجدات المتصلة بفيروس كورونا المستجد، أنها تبلغت بأن "فحص الpcr الثاني الذي أجري للدكتورة (ج.ح)، جاء سلبيا، وأن ثمة فحصا ثالثا أخضعت له لتأكيد النتيجة، ونرجو أن يكون سلبيا"، موجهة "تحية تقدير للدكتورة، نظرا لجهودها الكبيرة في مكافحة وباء كورونا، راجين لها دوام الصحة والعافية".
ولفتت الخلية الى انه "بانتظار ذلك، سيتم غدا أخذ عينات لفحص الpcr للطاقم الطبي والتمريضي والعاملين في مستشفى سيدة السلام في القبيات، لكون الدكتورة هي من عداد طاقمها الطبي، وستبقى اجتماعات الخلية مفتوحة، لذلك، ونظرا للوضع المستجد ولارتفاع عدد الإصابات في عكار بشكل ملحوظ".
كانت هذه تفاصيل خبر خلية الأزمة بالقبيات: نتيجة الفحص الثاني لطبيبة الأمراض الجرثومية سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.