خلية الأزمة بالقبيات: نتيجة الفحص الثاني لطبيبة الأمراض الجرثومية سلبية

أعلنت خلية ​الأزمة​ في بلدة ​القبيات​، في بيان، انه " بعد اجتماع عقدته لبحث المستجدات المتصلة ب​فيروس كورونا​ المستجد، أنها تبلغت بأن "فحص الpcr الثاني الذي أجري للدكتورة (ج.ح)، جاء سلبيا، وأن ثمة فحصا ثالثا أخضعت له لتأكيد النتيجة، ونرجو أن يكون سلبيا"، موجهة "تحية تقدير للدكتورة، نظرا لجهودها الكبيرة في مكافحة وباء كورونا، راجين لها دوام ​الصحة​ والعافية".

ولفتت الخلية الى انه "بانتظار ذلك، سيتم غدا أخذ عينات لفحص الpcr للطاقم الطبي والتمريضي والعاملين في ​مستشفى​ سيدة ​السلام​ في القبيات، لكون الدكتورة هي من عداد طاقمها الطبي، وستبقى اجتماعات الخلية مفتوحة، لذلك، ونظرا للوضع المستجد ولارتفاع عدد ​الإصابات​ في عكار بشكل ملحوظ".