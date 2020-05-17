طرابلسي: الغاء الامتحانات يحمي الطلاب ويُفرّحهم لكن المشكلة الكبيرة لم تُحل

أشار النائب ​إدكار طرابلسي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "الغاء ​الامتحانات الرسمية​ يحمي الطلاب ويُفرّحهم في آن، لكن المشكلة الكبيرة لم تُحَلّ".

وسأل النائب طرابلسي: "ما مصير رواتب الأساتذة في القطاع الخاص في ظلّ عدم دفع الأقساط من قبل الأهل؟ كيف نحمي ​المدارس​ الخاصّة التي تُعاني ضائقة مالية؟"