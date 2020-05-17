طرابلسي: الغاء الامتحانات يحمي الطلاب ويُفرّحهم لكن المشكلة الكبيرة لم تُحل

أشار النائب إدكار طرابلسي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "الغاء الامتحانات الرسمية يحمي الطلاب ويُفرّحهم في آن، لكن المشكلة الكبيرة لم تُحَلّ".
وسأل النائب طرابلسي: "ما مصير رواتب الأساتذة في القطاع الخاص في ظلّ عدم دفع الأقساط من قبل الأهل؟ كيف نحمي المدارس الخاصّة التي تُعاني ضائقة مالية؟"
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