ميقاتي: قدر طرابلس أن تبقى تعاني الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي

أشار رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "قدر ​طرابلس​ أن تبقى تعاني الانقطاع المستمر في ​التيار الكهربائي​ لا سيما في هذه الايام المباركة، رغم مراجعاتنا المتكررة للمعنيين والوعود المستمرة بتحسين التغذية". وأضاف ميقاتي: "يسألون بعد عن سر غضب أبناء طرابلس ونقمتهم المستمرة"، قائلاً: "اعطوا طرابلس حقها".

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