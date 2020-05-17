الاب عازار: الويل لمن يتلاعب بمصير اجيالنا الطالعة ويحرق مستقبلهم

تأسف منسق اتحاد المؤسسات التربويّة الخاصّة في لبنان الاب بطرس عازار، لـ"عدم قيام وزير التربية باستشارات تربوية ، وبخاصة مع المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين، لاتخاذ قرار تربوي وتعليمي يوازن بين مصلحة التلامذة وتأمين سلامتهم"، مهنئاً "لمن نالوا ماطالبوا به، مع كل الاحترام لغاياتهم ومصالحهم، والويل لمن يتلاعب بمصير اجيالنا الطالعة ويحرق مستقبلهم، وفي ذات الوقت لا يؤمن لهم لا السلامة ولا التعليم، ولقد كشف هذا القرار غوغائية الذين كانوا يقولون ان المدارس الخاصة تتحكم بقرارات وزارة التربية. سامحهم الله لأنهم لا يدرون ما يقولون وحتى ما يفعلون".
وأوضح عازار ان "يوم الاثنين غدا، سيتشاور المسؤولون عن المدارس فيما بينهم بهدف إعداد اقتراحات خطيرة يرفعونها إلى مرجعياتهم لأن الوضع لم يعد مقبولا السكوت عنه لأنه يهدد مصير الوطن ومؤسساته ومستقبله المرتبط بمستقبل اجيالنا الطالعة".
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