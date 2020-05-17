زاسبكين: لا نهتم بشكل الحكومة الحالية بقدر اهتمامنا بالأعمال التي تقوم بها

أكد ​السفير الروسي​ في ​لبنان​ ​ألكسندر زاسبكين​، في حديث تلفزيوني، انه "لدى اطلاعه على بعض المقالات التي نشرت في الصحف والتي تحدثت عن التدخل الروسي في ​الانتخابات الرئاسية​ اللبنانية القادمة اعتبرت ان هذا الامر مضحك كثيراً، وذكرتنا في الاتهامات السابقة بشأن الانتخابات الرئاسية الاميركية ومن ثم الاوروبية والأن اللبنانية"، مشيراً الى ان "​روسيا​ بطبيعة الحال تقف على نفس مستوى العلاقات مع جميع القوى والتيارات اللبنانية، بما في ذلك ​التيار الوطني الحر​ ورئيسها ​جبران باسيل​ و​تيار المردة​ ورئيسها ​سليمان فرنجية​ وكلهم اصدقاء لروسيا ولذلك افتراضياً هذا الموضوع ليس مطروح امامنا والحديث عن الانتخابات الرئاسية هو سابق لأوانه ونحن نرى ان هناك خلافات سياسية بين الاحزاب وهذا الامر مستمر ونحن نتابع كل التطورات التي تحصل ولكن الموضوع لم يتخطى هذا الامر".

ولفت زاسبكين الى ان "العلاقة مع رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ قديمة وجيدة وودية وعندما كان رئيس الوزراء كانت هذه الحالة قد فرضت نفسها علينا، وروسيا تتعامل مع الحكومة الحالية على قاعدة ماذا تقدم، والاعمال التي تقوم بها، وهي لا تهتم كثيراً لشكل هذه الحكومة".

وشدد زاسبكين على ان "العلاقة مع النائب السابق ​وليد جنبلاط​ تاريخية وقديمة جداً و​كمال جنبلاط​ كان رمز للتحرر وطوال السنوات كانت التواصل بمنتهى الصراحة والصدق واللقاءات كانت دورية، ويوجد اختلاف بالنسبة لما يحدث في ​سوريا​، وهذا الخلاف كبير ولا يجوز تجاهله او اهماله".