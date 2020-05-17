موفد من الجمارك زار عكار العتيقة للكشف على طريق التهريب

ذكرت معلومات صحافية أن رئيس مفرزة العبودية أحمد عبدالله، زار عكار العتيقة، موفدا من المديرية العامة للجمارك، وتم بالتعاون مع البلدية الكشف على طريق التهريب من القموعة حتى غزراته.
وقد حضرت دورية تابعة لمفرزة العبودية وأقامت حواجز تفتيش للسيارات والشاحنات. وأثنت البلدية ومخاتير عكار العتيقة على "التحرك السريع" آملين "ان تنتهي هذه الظاهرة الغريبة في التهريب باستعمال طرقات البلدة بدل المعابر الشرعية". كما شكروا المدير العام للجمارك بدري ضاهر آملين "التعاون الدائم بما فيه مصلحة الوطن".
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