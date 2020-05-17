موفد من الجمارك زار عكار العتيقة للكشف على طريق التهريب

ذكرت معلومات صحافية أن رئيس مفرزة العبودية أحمد عبدالله، زار ​عكار العتيقة​، موفدا من ​المديرية العامة للجمارك​، وتم بالتعاون مع البلدية الكشف على طريق التهريب من القموعة حتى غزراته.

وقد حضرت دورية تابعة لمفرزة العبودية وأقامت حواجز تفتيش للسيارات والشاحنات. وأثنت البلدية و​مخاتير عكار​ العتيقة على "التحرك السريع" آملين "ان تنتهي هذه الظاهرة الغريبة في التهريب باستعمال طرقات البلدة بدل المعابر الشرعية". كما شكروا المدير العام للجمارك ​بدري ضاهر​ آملين "التعاون الدائم بما فيه مصلحة الوطن".