قرداحي: خطة الحكومة وضعت لإرضاء اللبنانيين وليس لإرضاء الخارج

أشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الإقتصادية والمالية شربل قرداحي، في حديث تلفزيوني، إلى أن من المبكر الحديث عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لا سيما أنه لم تعقد إلا جلسة واحدة فقط، لافتاً إلى أن هذه المفاوضات تأتي تحت غلاف من السرية الخاصة ولا يمكن الكشف عما يجري.
ووصف قرداحي الوفد اللبناني بـ"الكلاسيكي"، حيث يمثل الدولة اللبنانية والمصرف المركزي ورئيسي الجمهورية والحكومة، موضحاً أن شركة لازارد مستشار مالي للدولة اللبنانية لكنها لا تشارك في المفاوضات، لافتاً إلى أن وظيفتها الأساسية هي التفاوض مع الدائنين.
وأوضح قرداحي أن خطة الحكومة وضعت لإرضاء اللبنانيين وليس لإرضاء الخارج، لافتاً إلى أن لبنان يواجه العديد منذ ما قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، سائلاً المعارضين لهذه الخطة عن الخيارات البدلية، معتبراً أنهم يسعون إلى حماية توازنات لم تعد موجودة نتيجة السياسات التي قاموا بها.
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