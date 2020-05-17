الصحة الإسرائيلية: 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة الإسرائيلية​، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليترتفع بالتالي إجمالي عدد ضحايا الوباء في عموم البلاد إلى 272 حالة.

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى 16617 حالة، ، توازيًا مع تعافي ما لا يقل عن 12942 شخصًا..

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه من بين المصابين الـ 3403، هناك 55 في حالة خطيرة، و44 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، والبقية في حالة مستقرة نسبيا.