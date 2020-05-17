السلطات الصحية في اميركا: تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا حاجز 90 ألف حالة

أعلنت السلطات الصحية في ​الولايات المتحدة​ عن "تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ حاجز 90 ألف حالة"، مشيرة الى "تسجيل 1515311 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 90332 وفاة، ما يعادل 5.96% من عدد ال​حالات​ الإجمالي، و340609 حالات شفاء، أي 22.47%.

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