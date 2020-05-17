دانت الخارجية العراقية رفع علم المثلية من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات أجنبية أخرى في مقراتها ببغداد، لما يمثله من "مساس بالمبادئ والقِيَم الأخلاقية السامية التي تحترمها الديانات السماوية كافة، فضلاً عن تنافيه مع القيم والأخلاق والأعراف الاجتماعيّة لبلدنا العزيز، واستفزازه للمشاعر والمعاني الدينية المقدسة".
زلفتت الوزتارة، في بيان، إلى أنه "في هذه المناسبة، نذكر كافة البعثات العاملة في العراق بلزوم التقيد بالقوانين المرعيّة في البلاد، ورعاية الأعراف الدبلوماسية والقِيَم السائدة في المُجتمَع العراقيّ".
وشهد العراق اليوم الأحد للمرة الأولى في تاريخه، رفع العلم الخاص بمثليي الجنس، في وسط العاصمة بغداد، احتفالا باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، والتحول الجنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العراقية تدين رفع علم المثلية في بغداد وتعتبره مساس بالمبادئ والقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.