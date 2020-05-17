الخارجية العراقية تدين رفع علم المثلية في بغداد وتعتبره مساس بالمبادئ والقيم

دانت الخارجية ​العراق​ية رفع علم المثلية من قبل بعثة ​الاتحاد الأوروبي​ وبعثات أجنبية أخرى في مقراتها ب​بغداد​، لما يمثله من "مساس بالمبادئ والقِيَم الأخلاقية السامية التي تحترمها الديانات السماوية كافة، فضلاً عن تنافيه مع القيم والأخلاق والأعراف الاجتماعيّة لبلدنا العزيز، واستفزازه للمشاعر والمعاني الدينية المقدسة".

زلفتت الوزتارة، في بيان، إلى أنه "في هذه المناسبة، نذكر كافة البعثات العاملة في العراق بلزوم التقيد بالقوانين المرعيّة في البلاد، ورعاية الأعراف الدبلوماسية والقِيَم السائدة في المُجتمَع العراقيّ".

وشهد العراق اليوم الأحد للمرة الأولى في تاريخه، رفع العلم الخاص ب​مثليي الجنس​، في وسط العاصمة بغداد، احتفالا باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، والتحول الجنسي.