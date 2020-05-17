بايدن: العائلات والمجتمعات لن تعود كسابق عهدها بسبب وفيات كورونا

أكد المرشح الديمقراطى المحتمل للانتخابات الرئاسية الأميركية ​جو بايدن​، أن "هناك خسائر بشرية حقيقية ناجمة عن جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، منوّهًا بأن "العائلات والمجتمعات لن تعود كسابق عهدها بسبب وفيات كورونا".

ولفت بايدن، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "وراء كل وفاة "كوفيد 19" توجد عائلة ومجتمع لن يكونا كسابق عهدهما أبدا"، منوّهًا بأنه "وراء كل مطالبة بعدم العمل هناك حياة ملقاة في حالة من عدم اليقين".

كما أفاد بأن الأشخاص يتساءلون كيف سيدبرون نفقاتهم، "هناك خسائر بشرية حقيقية لهذه الأزمة، لا يمكننا نسيان ذلك".