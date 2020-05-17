شركة ستولت للناقلات: الهجوم الذي وقع على سفينة في خليج عدن اليوم قام به قراصنة

أعلنت شركة ستولت للناقلات، ان "الهجوم الذي وقع على سفينة في خليج عدن اليوم قام به قراصنة ولم يسفر عن وقوع إصابات في الطاقم لكنه أحدث أضرارا طفيفة في سطح ​السفينة​"، مشيرة الى ان "الفريق الأمني على ظهر السفينة أطلق عدة طلقات تحذيرية على المهاجمين في زورقين سريعين"، موضحة "إصابة برج القيادة في السفينة بأضرار طفيفة دون وقوع إصابات في صفوف الطاقم".

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