ترامب لفوكس نيوز: يمكننا قطع العلاقات كاملة مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في حديث لشبكة "فوكس نيوز"، أن بلاده قادرة على قطع العلاقات كاملة مع ​الصين​، معلناً أنه لا يريد التحدث الآن مع الرئيس الصيني شي جي بنغ.

وفي حين أشار ترامب إلى أنه "كان بإمكان الصين وقف تفشي فيروس كورونا"، كشف أن "معلوماتنا حول مختبر ووهان ليست جيدة".

من ناحية أخرى، اعتبر الرئيس الأميركي أن التحقيق في علاقة روسيا بالإنتخابات الرئاسية الأميركية السابقة كان أكبر جريمة سياسية في الولايات المتحدة.