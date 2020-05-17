أفادت شبكة "فوكس نيوز"، باعتقال بروفيسور في جامعة "كليفلاند" الأميركية، لعلاقته المالية مع الصين.
ولفتت الشبكة إلى أن "البروفيسور المعتقل، متهم بتسريب أبحاث لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" للصين".
وفي سياق متصل، اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حديث لشبكة "فوكس نيوز"، إلى أن بلاده "قادرة على قطع العلاقات كاملة مع الصين"، معلناً أنه لا يريد "التحدث الآن مع الرئيس الصيني شي جي بنغ".
وفي حين أشار ترامب إلى أنه "كان بإمكان الصين وقف تفشي فيروس كورونا"، كشف أن "معلوماتنا حول مختبر ووهان ليست جيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر "فوكس نيوز": اعتقال بروفيسور بجامعة "كليفلاند" لتسريبه أبحاث لقاح كورونا للصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.