"فوكس نيوز": اعتقال بروفيسور بجامعة "كليفلاند" لتسريبه أبحاث لقاح كورونا للصين

أفادت شبكة "​فوكس نيوز​"، باعتقال بروفيسور في جامعة "​كليفلاند​" الأميركية، لعلاقته المالية مع ​الصين​.

ولفتت الشبكة إلى أن "البروفيسور المعتقل، متهم بتسريب أبحاث لقاح ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" للصين".

وفي سياق متصل، اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حديث لشبكة "فوكس نيوز"، إلى أن بلاده "قادرة على قطع العلاقات كاملة مع الصين"، معلناً أنه لا يريد "التحدث الآن مع الرئيس الصيني شي جي بنغ".

وفي حين أشار ترامب إلى أنه "كان بإمكان الصين وقف تفشي فيروس كورونا"، كشف أن "معلوماتنا حول مختبر ووهان ليست جيدة".