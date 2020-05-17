الأمانة العامة للبيحيدي تطالب برفع الحجر الصحي

طالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برفع الحجر الصحي، باعتباره ضرورة اقتصادية واجتماعية ونفسية، وذلك وفق منهجية تدريجية ومدروسة تضمن، من جهة، العودة للحياة الاقتصادية والاجتماعية العادية، ومن جهة أخرى توفير الضمانات والتدابير الاحترازية اللازمة لتحصين ما تحقق من مكتسبات في مجال التحكم في الجائحة.

وذكر بلاغ أعقب اجتماعا عقدته الأمانة العامة للحزب، أمس السبت، أن عملية رفع الحجر الصحي يجب أن تعتمد، أيضا، على انخراط المواطنين ومواصلة التعبئة والروح التضامنية الوطنية، لتجنب أي انتكاسة صحية مقبلة إذا ما تم التعامل مع هذه الفترة بطريقة متراخية.

اجتماع قيادات الحزب، الذي ترأسه الأمين العام سعد الدين العثماني، كشف عن تسجيل تسطيح منحى الإصابات في ست جهات في المغرب، والتي لم تعد تُسجل أي حالات إصابات في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى أن الحالة الوبائية في المغرب هي تحت السيطرة عموما، مع استمرار بعض البؤر الوبائية.

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وثمنت قيادات المصباح التدابير الحكومية ذات الصلة بمعالجة تداعيات الجائحة، خاصة ما يتعلق بالدعم الاجتماعي لمختلف الفئات وللمقاولات، إذ يتواصل الجهد الحكومي من أجل أن يصل ذلك الدعم لمختلف المعنيين به. وأشار بلاغ الأمانة العامة إلى أن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد هي عالمية في هذه المرحلة، كما أن مختلف القطاعات الحكومية قد وضعت مخططات للإقلاع الاقتصادي تعمل على تدقيقها.