السباق الرمضاني 2020.. هذه أكثر البرامج العربية إقبالا من طرف الجمهور المغربي

تحقق الأعمال الرمضانية العربية، إقبالا من طرف الجمهور المغربي، خصوصا بعدما أصبحت متاحة على الأنترنت، إذ تصنف مقاطع منها أو تفاصيل متعلقة بها ضمن قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا على يوتوب في المغرب، منذ بداية رمضان وإلى غاية يومنا هذا.

مسلسل البرنس

يمكن تصنيف المسلسل المصري البرنس من أقوى الأعمال الرمضانية في العام الجاري، إد وجد إقبالا جماهريا كبيرا في المغرب، حيث تنشر مقاطع منه على قناة يوتوب التابعة للمحطة التلفزية dmc المصرية، وتجدها حاضرة طوال رمضان في قائمة “الطوندونس”.

المسلسل جعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يتفاعلون مع أحداثه عبر تدوينات تعبر عن إعجابهم بالمسلسل، أو أخرى تتفاعل مع أحداثه، وتطوراتها، ويلعب بطولته إلى جانب محمد رمضان، روجينا، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد زاهر، ورحاب الجمل، ومحمد حاتم.

رامز مجنون رسمي

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يحقق برنامج المقالب، الذي يقدمه الممثل المصري، رامز جلال، متابعة مهمة من الجمهور المغربي في موسمه الجديد، على غرار مواسمه السابقة، وهو الآخر حاضر في قائمة الفيديوهات الأكثر تداولا على يوتوب في المغرب، في مختلف حلقاته، بل استمر لأيام في المرتبة الأولى بحلقة الممثلة المصرية اليافعة منى عرفة.

مسلسل فرصة ثانية

تدور الأحداث حول فتاة تدعى ملك، والتي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها، بسبب صدمتها في خطيبها زياد، وخيانته لها، وهو من بطولة النجمة ياسمين صبري، وقد دخل قائمة الطوندونس ليوتوب بلقطات منه في فترات مختلفة، شهر رمضان الحالي.

قلبي اطمأن

يلقى برنامج “قلبي اطمأن” الإماراتي إقبالا من الجمهور المغربي، منذ السنة الماضية، وتجد حلقاته في الموسم الرمضاني الحالي حاضرة في قائمة طوندونس في يوتوب المغرب، وهو برنامج خيري إنساني يدعمه الهلال الأحمر الإماراتي، ويقدم مساعدات مالية إلى أشد الناس حاجة في العالم العربي، وبعض الدول الإفريقية المسلمة.