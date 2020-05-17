السلطات المصرية تفرج عن الصحافية لينا عطا الله مديرة موقع “مدى مصر”

أفرجت السلطات المصرية، اليوم الأحد، عن الصحافية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، بعد اعتقالها، يوم أمس السبت، هي وثلاث صحفيين في نفس الموقع الاخباري المستقل.

واقتحمت قوات أمنية رجّح موقع “مدى مصر” أنها تابعة لجهاز الأمن الوطني، مقر الموقع بمحافظة القاهرة، في الساعة الواحدة والنصف، ظهر الأحد، وألقت القبضت على رئيسة تحرير الموقع لينا عطا الله، والصحفيين بالموقع محمد حمامة، ورنا ممدوح.

وكانت قوة من 9 أفراد بزي مدني قد تحفظت على الصحفيين بداخل مقر موقع “مدى مصر”، وسرعان ما صادرت هواتف وأجهزة كمبيوتر أعضاء الفريق الموجودين، واحتجزتهم في غرفة من غرف المقر، وتم استجواب رئيسة التحرير والصحفي محمد حمامة كل منهما بمفرده.

وأوضح “مدى مصر” أن الضباط رفضوا الكشف عن هوياتهم، أو عن الجهاز الأمني الذي يتبعونه أو عن أسمائهم، ولم يكشفوا سوى عن الوجهة التي سوف يصطحبون إليها الزملاء، وهي النيابة. وذلك بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز داخل مقر الموقع، قبل أن تغادر القوة مصطحبة الزملاء الثلاثة.