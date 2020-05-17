في زمن الجائحة..مواطنون يعثرون على رضيع بالقرب من مدرسة ابتدائية

عثر مواطنون، صباح اليوم الأحد، في القصر الكبير، على رضيع حديث الولادة، متخلى عنه في الشارع العام، بالقرب من ابتدائية الحياني.

وكشفت المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ أن السلطات المحلية، عثرت على الرضيع في الشارع، ملفوفا ببطانية، إذ جرى الاتصال بعناصر الوقاية المدنية، التي حضرت إلى عين المكان لنقله إلى مستشفى القصر الكبير، قصد إخضاعه للفحوصات الضرورية، للاطمئنان على سلامته الصحية.

وباشرت العناصر الأمنية، والسلطات المحلية إجراءاتها القانونية، لمعرفة ظروف، وملابسات التخلي عن الرضيع في الشارع العام، وتحديد هوية والديه الأصليين.