المستشفى الميداني في الدارالبيضاء يشرع في استقبال المصابين بكوفيد-19.. سيستقبل اليوم 8 حالات

شرع المستشفى الميداني، الذي تم إحداثه في مكتب أسواق، ومعارض العاصمة الاقتصادية في استقبال مرضى “كوفيد-19″، وذلك بعد انتهاء الأشغال به.

وحسب مصادر طبية بالدارالبيضاء، فإن المستشفى الميداني سجل عددا من المرضى المصابين بالفيروس، قبل يومين، ومن المرتقب أن يتم استقبال مرضى آخرين، اليوم الأحد، والذي يقدر عددهم 8 مرضى.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى الميداني في الدارالبيضاء إلى 750 سريرا، حيث شيد على مساحة 20.000 متر مربع، ما سيسمح له باحتضان ما يزيد عن 700 سرير.

وانطلقت أشغال بناء المستشفى الميداني باستثمار إجمالي يقدر بـ45 مليون درهم، وبتمويل مشترك بين كل من جهة الدارالبيضاء – سطات، وجماعة الدارالبيضاء، ومجلس عمالة الدارالبيضاء، وبتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة؛ في حين تم تكليف كل من شركتي التنمية المحلية الدارالبيضاء، للإسكان، والتجهيز، والدارالبيضاء، للتنشيط، والتظاهرات بالوقوف على إنجازه.

وتجدر الإشارة إلى أن جهة الدارالبيضاء – سطات تتصدر عدد الإصابات بفيروس كوفيد -19، مقارنة بباقي جهات المملكة، حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس في جهة الدارالبيضاء إلى 1969مصابا.

