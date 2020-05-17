معمل السكر “كوسومار” يكشف تفاصيل إصابة 3 من عماله بكورونا

كشفت إدارة معمل السكر “كوسومار” بمنطقة أولاد عياد، ضواحي الفقيه بنصالح، اليوم الأحد، عن تفاصيل إصابة 3 عمال بفريوس 19-covid، بعد حملة الفحوصات الواسعة التي همت جميع العمال داخل الوحدة الصناعية.

وأعلن معمل السكر، في بلاغ له، اليوم الأحد، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن حملة فحوصات همت 140 عامل، مكنت من تحديد 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن الثلاثة يعملون في قطاعات مختلقة من أصل 19 قطاع يتكون منها المعمل.

وأضاف البلاغ، أنه تم إخضاع القطاعات المحددة، لعملية تطهير شاملة ووضعها في الحجر الصحي لحماية باقي العاملين، كما تم إنشاء نظام تقسيم مناطق العمل كإجراء احترزي واستباقي.

وأكد البلاغ أنه منذ بداية انتشار الوباء، اتخذ معمل السكر قرارات، صارمة طبقا للقواعد الموصى بها من طرف السلطات الصحية.