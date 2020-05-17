شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يملك أذرع خفية في ألمانيا حظر أنشطته والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020

أعلنت ألمانيا قبل أسابيع حظر أنشطة حزب الله اللبناني بشكل كامل، لكن المليشيا اللبنانية لا تزال تملك أذرعا غير محسوبة عليها بشكل مباشر، لكنها تحركها لتنفيذ أهدافها، وفق تقرير ألماني.



وتصف الجمعيات الثقافية اللبنانية الشيعية، مثل الرضا في مدينة روسدووف وجمعية الإمام الحجة في مدينة نورتهايم، في ولاية ساكسونيا شمال غربي ألمانيا، نفسها بأنها "غير مسيسة".

لكنها تتعاطف مع حزب الله، وتظهر قدرا من الترابط معه، وتعمل على تنفيذ رؤيته وأهدافه، وفق صحيفة هيسنشه الجماينه الألمانية "خاصة".

ويقول على محمد المسؤول في جمعية الرضا في مدينة ردوسدورف للصحيفة "لا أريد التحدث عن حزب الله، أنا لست سياسيا".

لكن المسؤول الشرطي في ساكسونيا السفلى، أورتوين هالوس قال للصحيفة نفسها إن "حزب الله بالفعل لا يملك مؤسسات تابعة له مباشرة في ردوسدورف"، مضيفا "لكن أتباعه يلتقون في جمعيات ومساجد مقربة من التنظيم".

ووفق هالوس، تخضع شرطة ردوسدورف جمعية الرضا لرقابة مباشرة، وتفحص مقرها على فترات.

كما تبقي شرطة مدينة نورتهايم، جمعية الإمام الحجة تحت رقابتها بشكل مستمر، وفق المسؤول ذاته.

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ونقلت الصحيفة عن الخبير في التنظيمات الإسلامية المتطرفة، لينو كليفزاث قوله "نادراً ما تنشط الجمعيات اللبنانية الشيعية في ألمانيا سياسياً".

وتابع "أراد حزب الله لهذه الجمعيات أن تكون في وضع استرخاء من الناحية السياسية، وتركز على جمع التبرعات".

بدورها، علقت الصحيفة قائلة "أدوار هذه الجمعيات بعد حظر أنشطة حزب الله في ألمانيا، ستكون مقلقة وخطيرة للغاية، لأنها تعمل كأذرع خفية للتنظيم اللبناني".

ووفق الصحيفة نفسها، فإن بعض المترددين الشباب على جمعية الإمام الحجة نظموا في نورتهايم في ٢٠١٥، وقفة لتوزيع ملصقات إعلانية تحمل ما قالوا إنها رسالة من مرشد إيران، على خامنئي إلى الشباب الأوروبي.

وتابعت "أعضاء الجمعية في ألمانيا مرتبطين بحزب الله وإيران، ما يعد خطرا أمنيا كبيرا".

وفي ٣٠ أبريل الماضي، أعلنت الداخلية الألمانية حظر جميع أنشطة حزب الله في ألمانيا بشكل كامل.

وفي تقرير صادر قبل أسابيع، وفقا "العين الإخبارية" قالت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا "يستخدم حزب الله اللبناني الاراضي الألمانية كمكان لتوفير الدعم اللوجستي والمالي"، مضيفة "تحركات حزب الله في ألمانيا تعرض المصالح الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية للخطر".

ولفت التقرير إلى أن حزب الله ينشر 1050 من قياداته في الأراضي الألمانية، لكن عدد المتعاطفين يفوق ذلك بكثير. كما تتجاوز أنشطة الحزب في ألمانيا جمع التبرعات والتجنيد، إلى سلسلة من الأنشطة الإجرامية. ويملك حزب الله 30 مؤسسة في ألمانيا منها مركز الإمام رضا وجمعية الإرشاد في برلين