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مقتل 14 داعشياً وإعتقال 17 آخرين في العراق

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 17 مايو 2020

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، مقتل 14 داعشياً واعتقال 17 آخرين والعثور على أسلحة وأعتدة ضمن عملية ملاحقة لعناصر التنظيم بالمناطق الصحراوية المجاورة للحدود السورية.

 

وقال اللواء الركن نومان الزوبعي قائد عمليات نينوى إن "القوات العراقية المشتركة تمكنت خلال العملية التي انطلقت اليوم لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في مناطق الجزيرة والصحراء الرابطة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار من قتل 14 داعشيا واعتقال 17 آخرين".

 

وفي صلاح الدين، قال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة المحافظة إن "مجموعة من أفراد الفوج التكتيكي الرابع اشتبكت اليوم بمختلف أنواع الأسلحة في أثناء عملية عسكرية واسعة النطاق في جزيرة تكريت غربي المحافظة مع مجموعة دواعش ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وفرار البقية".

 

وبحسب العقيد البازي فإن 5 من عناصر الفوج التكتيكي الرابع التابع لشرطة محافظة صلاح الدين أصيبوا بجروح بعضها خطيرة.

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وتمثل العملية الأمنية محاولة لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين، بحسب البيان.

 

وشاركت في العملية الأمنية قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغربي نينوى بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية.

 

والجمعة، قتل أربعة جنود عراقيين وأصيب 6 آخرون، خلال تصدي قوات الجيش العراقي لهجوم ارهابي شمال محافظة ديالى.

 

وتشهد مناطق متفرقة من العراق هجمات لعناصر تنظيم داعش فيما تشن القوات العراقية حملات لتعقب المهاجمين في محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار وديالي خلال الأيام الماضية

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