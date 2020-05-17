شكرا لقرائتكم خبر عن ستة أعوام من الهزائم المتكررة لقطر وتركيا في ليبيا والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020

تمكن الجيش الليبي على مدى ست سنوات من أطلاق عملية الكرامة للقضاء على الإرهاب من تكبيد ميليشيات قطر وتركيا خسائر فادحة .



وتمكن الجيش الليبي في تلك الفترة رغم حظر التسليح المفروض على هذا البلد العربي، من القضاء على الجماعات الإرهابية التي كان تعدادها في المنطقة الشرقية يزيد على 18 ألف مسلح من مختلف الجنسيات، فضلاً عن القضاء على أحلام تركيا وقطر في ليبيا.

وبحسب تقرير لموقع العين الإخبارية، بسط الجيش الليبي الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد، وحرر الهلال النفطي، الذي يعد المصدر الرئيس للدخل القومي في ليبيا، كما أعاد الأمن إلى السفارات الأجنبية ومنّع الاعتداءات التي طالت الدبلوماسيين.

ويقول خبراء سياسيون وعسكريون ليبيون إن تركيا وقطر كانتا أكبر داعمتين للإرهاب في البلاد، مؤكدين أن الجيش وقف أمام ذلك وبقوة حتى تمكن من تحرير أغلب الأراضي الليبية.

وقال الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب الليبي، إن عملية الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي منذ 6 أعوام كانت لمحاربة الإرهاب المدعوم دوليا وبخاصة من قبل دولتي تركيا وقطر.

وأوضح العباني لـ"العين الإخبارية" أن تركيا وقطر يتزعمان الإرهاب الدولي وخاصة في ليبيا، حيث حاولتا توطين الإرهابيين في هذا البلد عبر تنظيم الإخوان.

وأشار إلى أن "تركيا التي وصفها بـ" المعتدية" ساعدت التنظيمات الإرهابية وبينها تنظيم الإخوان على السيطرة على مفاصل الدولة الليبية، وقامت بتزويد مليشيا حكومة الوفاق بالطيران المسير والمرتزقة.

وتابع:" زاد الأمر إلى أن أصبحت تركيا تتدخل بشكل فج ومباشر في أمور ليبيا وتنفذ مخطط رئيسها أردوغان لإحياء الإمبراطورية العثمانية المزعومة على أراضينا".

وشدد على أن "ثورة الكرامة" لاقت منذ يومها الأول الدعم الشعبي من القبائل الليبية وذلك بالمال والمتطوعين وذلك لتطهير البلاد من الإرهاب الذي قتل المدنيين والسياسيين والصحفيين ورجال الأمن.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الليبية حصلت على شرعية مجلس النواب الليبي المنتخب من كل الليبيين في بداية صدور قانون "تأسيس القيادة العامة" وتعيين المشير خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الليبي.

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ونوه العباني إلى أن عملية الكرامة نجحت في إعادة بناء الجيش الليبي وتفعيله وقت الحرب، وإعادة الكليات العسكرية والمعاهد ومراكز تدريب الأفراد إلى أن أصبح الجيش يحتل المركز التاسع في مستوى أفريقيا.

وألمح إلى أن ثورة الكرامة لم تكن ثورة لإقليم أو مكان واحد بل ثورة لتمكين المدنييين في كل أنحاء ليبيا من حكم بلدهم.

وقال إن قبول الجيش الليبي للتفويض الشعبي لإدارة شؤون البلاد يعد تتويجا لجهود الشعب والجيش في محاربة الإرهاب وصولا إلى تحقيق حلم الدولة المدنية بعيدا عن سيطرة المليشيات المسلحة.

ومن جانبه قال الخبير العسكري الليبي العميد شرف الدين العلواني، إن الجيش الليبي منذ "ثورة الكرامة" حقق ملحمة تاريخية، وانتصر على قوى الشر والظلم والإرهاب ومن عاونهم من دولتي تركيا وقطر.

وأوضح العلوان في حديث لـ"العين الإخبارية" أن :" تركيا كانت تسعى لزعزعة الاستقرار على الحدود الغربية لمصر من خلال دعم الإرهابيين في درنة، وهو ما أفشله الجيش الليبي حيث تكللت تلك الجهود بالقبض علي الإرهابي الخائن هشام عشماوي الذي تم إعدامه في مصر مؤخراً"

وشدد على أن الجيش الليبي أعاد تنظيم أركان القوات المسلحة لتستوعب المجندين الجدد وأنشأ مراكز التدريب والكليات العسكرية وشّكل هيئات وإدارات التسليح والإمداد والتموين ومختلف الأسلحة.

وتابع أن الجيش الليبي الذي تكونت نواته الحديثة بـ"ثورة الكرامة" حصل على الدعم الكامل من كافة شباب وقبائل ليبيا.

أما الحقوقي الليبي محمد صالح جبريل اللافي فقال إن الجيش الليبي تمكن من إعادة الحق الأصيل لليبيين في الأمن والاستقرار، وقضى على أطماع تركيا الاستعمارية وهزيمة الإرهابيين ومحاصرتهم في منطقة ضيقة غرب البلاد.

وتابع أن" تركيا وقطر كانتا أكبر داعمتين للإرهاب في شرقي البلاد وتدخلهما الآن كمحاولة يائسة لإنقاذ تنظيم الإخوان الإرهابي في معقله الأخير قبل القضاء عليه نهائيا".

وشدد اللافي على ضرورة رفع المجتمع الدولي حظر التسليح عن الجيش الليبي والاعتراف بجهوده في القضاء على الإرهاب وعدم مساواة الضباط النظاميين بالمطلوبين دوليا والمصنفين على قوائم الإرهاب الذين يدعمون حكومة فايز السراج