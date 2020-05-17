الجيش الليبي ينفي مزاعم إعلام الوفاق بشأن إستهداف قاعدة الوطية

الأحد 17 مايو 2020

نفى مصدر بالجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، أنباء عن قصف استهدف قاعدة الوطية غربي البلاد، مصدره بوارج حربية تركية.



وقال الضابط في قوة الاستطلاع التابعة لقيادة المنطقة الغربية بالجيش، عبد السلام الجارح، إن الأخبار التي يتم تداولها عن قصف بوارج حربية تركية للقاعدة، ”غير صحيحة“.

ونقل موقع إرم نيوز عن الجارح، قوله أن وسائل إعلام الوفاق تحاول الآن التغطية على خسائرها، بتمرير أخبار عن قصف بحري لقاعدة الوطية“.

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وأشار الجارح، إلى أن ”معارك برية وقعت صباح الأحد على تخوم قاعدة الوطية، حيث استطاعت قوات الجيش التعامل مع المهاجمين، وقتلت منهم 10 عناصر، وأسرت 3 آخرين ودمرت 5 عربات“.

وأضاف: ”الجيش فقد 5 جنود إثر استهداف مركبتهم بصاروخ كورنيت، من قبل مجموعة مرتزقة سوريين.. قوات الجيش تعاملت مع هذه المجموعة، واستطاعت القضاء عليها“.

وأوضح الجارح، بأن المعارك أسفرت عن مقتل قيادى معروف في مليشيات ”الأمازيغ“ يدعى، سالم القنطوشة، وذلك فجر الأحد، حين داهمت قوات الجيش موقعًا لهذه المليشيا على بعد 15 كيلو متر من قاعدة الوطية.

من جهة أخرى، أكد الجارح، أن الطيران المسير التركي توقف عن التحليق لمدة 15 ساعة، بعد اسقاط حوالي 5 طائرات مسيرة في غضون 24 ساعة