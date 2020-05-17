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نزع 2682 لغم وعبوة متفجرة خلال الاسبوع الثاني من مايو

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نزع 2682 لغم وعبوة متفجرة خلال الاسبوع الثاني من مايو والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من مايو الجاري، من انتزاع 2,782 لغمًا منها 34 لغمًا مضادة للأفراد، و382 لغمًا مضادة للدبابات و 2,321 ذخائر غير منفجرة، و45 عبوة ناسفة.

 

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وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 166,987 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

 

ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال

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