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درجة الحرارة اليوم في الامارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة اليوم في الامارات والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020

توقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

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وأشار المركز إلى أن حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً، حيث يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:34 والمد الثاني عند الساعة 23:05 و الجزر الأول عند الساعة 38:15 والجزر الثاني عند الساعة 57:04 ، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 44:18 والمد الثاني عند الساعة 25:07 والجزر الاول عند الساعة 11:12 والجزر الثاني عند الساعة 01:29.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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