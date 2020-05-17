مواعيد حظر التجول بعد العيد بمصر

الأحد 17 مايو 2020

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الأحد، إنه اعتبارا من منتصف يونيو سيتم الإعلان عن عودة الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب.



وأضاف أنه سيتم النظر في عودة فتح المطاعم بإجراءات احترازية أيضًا إلى جانب عودة الشعائر الدينية في دور العبادة.

وتابع أنه بدًا من يوم الأحد بعد العيد سيتم استمرار فرض حظر التجول من الثامنة مساءً.

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الأحد، إن فيروس كورونا لن يختفي بما يضمن سلامة المواطنين، وعودة عجلة الحياة لما كانت عليه مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن التجمعات في عيد الفطر قد تؤدي إلى انتشار الفيوس، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها هدفها تقليل عملية انتشار الفيروس.

وتابع أنه من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو، سيتم غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية والشواطئ، مع بدء الحظر من الساعة الخامسة مساءً.

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وأكد أنه سيتم إيقاف كل وسائل النقل والتنقل بين المحافظات.

وأضاف رئيس الوزراء المصري، أنه اعتبارا من منتصف يونيو سيتم الإعلان عن عودة الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب.

وتابع أنه بعد العيد سيتم استمرار فرض حظر التجول من الثامنة مساءً.

وقال مدبولي، إنه سيتم إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد في الدولة، وستكون قاصرة على العاملين بالمسجد، وستقام الشعائر حتى يراها المواطنين عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، إنه تم التوافق إن ما بعد إجازة العيد وعودة الحياة من بعد 30 /5 ستكون هناك إجراءات إحترازية للتعايش مع فيروس كورونا، أهمها ارتداء الكمامة عندما نتواجد في أماكن عامة أو بها تكدسات من المواطنين، وستكون إجبارية، وسيعلن خلال الفترة المقبلة قرار بالعقوبات حال عدم الالتزام بها داخل أي منشأة، وينطوي على وجود عدد من المواطنين بها.

وتابع، أنه سيتم تطبيق إلزام ارتداء الكمامة خلال التواجد في وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وسيكون هناك لجنة مشكلة من المجموعة الطبية تضم وزراء التعليم العالي، والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لمراجعة ارتداء الكمامة القماش، وتم التنسيق مع الصناعة على تشجيع المصانع المصرية على تصنيعى الكمامة القماش لاتحاتها للمواطنين خلال المرحلة القادمة.