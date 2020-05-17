مصر.. مواعيد حظر التجول في العيد

الأحد 17 مايو 2020

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ،تعديل مواعيد حظر التجوال للمواطنين خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك ، لتكون من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا.



وكانت الحكومة المصرية قد اعتمدت عدد من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية والتى تم البدء بها من 15 مايو الجارى، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.