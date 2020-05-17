شكرا لقرائتكم خبر عن 144 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

سجلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 144 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وواسط والمثنى والسليمانية, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة بهذا الوباء في عموم العراق إلى 3404 إصابات. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين في محافظتي بغداد وديالى, مما رفع عدد حالات الوفاة الكلية في عموم العراق إلى 123 حالة, فيما تم تسجيل 92 حالة شفاء جديدة ,مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 2218 حالة, فيما بلغ عدد المصابين بالفيروس 1063 مصابا.

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