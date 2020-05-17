شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد إغلاق مطارات السودان حتى 31 مايو والان نبدء بالتفاصيل

قررت السودان تمديد إغلاق مطاراتها أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 31 مايو أيار. والمطارات مغلقة منذ شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم الأحد أن المطارات ستظل مفتوحة فقط لرحلات البضائع والمساعدات الإنسانية ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمديد إغلاق مطارات السودان حتى 31 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.