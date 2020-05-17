شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 136 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم ، عن تعافي 136 حالة إضافية وتسجيل 26 حالة قائمة جديدة منها 23 حالة لعمالة وافدة، و 3 حالات لمخالطين لحالات قائمة.

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