شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض سفينة لهجوم قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني والان نبدء بالتفاصيل
تعرضت اليوم الأحد سفينة لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني.
وقال مركز العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة أن سفينة في إشعار تحذيري على موقعه الإلكتروني "تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر الشديد".
وأضاف أن الهجوم وقع الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
وقالت شركة درياد جلوبال للأمن البحري إن هذه هي الواقعة التاسعة التي جري الإبلاغ عنها في خليح عدن هذا العام.
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