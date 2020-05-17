نيويورك ـ وكالات: قال حاكم ولاية نيويورك الأميركية آندرو كومو إن حالات كوفيد19 الجديدة المؤكدة في الولاية مصدرها في الغالب أشخاص خرجوا من منازلهم إلى المتاجر أو التريض او لقاء آخرين وليس من بين العاملين الأساسيين. وقال في مؤتمره الصحفي اليومي عن فيروس كورونا “هذا الشخص أصيب وذهب إلى المستشفى أو أصيب وذهب إلى البيت وأصاب الآخرين الموجودين في البيت”.

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كانت هذه تفاصيل خبر حاكم نيويورك: الحالات الجديدة مصدرها من يغادرون المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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