منصة للتشارك العلمي.. ومادة مضادة للفيروس تحمي الأسطح لـ3 شهور

ـ السجن والغرامة عقوبة الخروج دون تصريح بالسعودية.. و6 وفيات جديدة في الإمارات

ـ 4093 تماثلوا للشفاء بالكويت.. وبدء سريان قانون ارتداء الكمامات في قطر

ـ العراق يفرض حظرا شاملا إلى ما بعد العيد.. وإصابات جديدة في اليمن

ـ سلسلة إجراءات احترازية خلال العيد بمصر .. والجزائر تستعد لإعداد مخطط ما بعد كورونا

ـ 9 إصابات جديدة في لبنان.. وفلسطين تغلق كافة المرافق 4 أيام

ـ إيران تؤجل فتح المزارات الدينية.. وأميركا تعتمد أداة فحص منزلية

ـ كندا تسمح باختبار لقاح.. وإيطاليا تعلن فتح المطاعم والمحال التجارية

ـ بريطانيا تخصص 93 مليون إسترليني لإنتاج لقاح.. وإنجاز ضد الفيروس في إسبانيا

ـ فرنسا تعيد فتح شواطئ الريفيرا .. وألمانيا تطالب بولندا والتشيك بفتح الحدود

ـ ارتفاع حاد في الإصابات بروسيا.. وأرقام منخفضة في الصين وكوريا الجنوبية

ـ أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات.. والبرازيل بؤرة جديدة

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستطلق منصة لتشارك البيانات وإجازات حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت المنظمة أن إطلاق المنصة يهدف إلى ضمان الوصول إلى العدد الأكبر من الاكتشافات الطبية والتكنولوجية المنجزة في إطار مكافحة فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض “كوفيد19″. والهدف من هذه المنصة التشاركية هو إقامة “قاعدة بيانات للتكنولوجيا الطبية على صعيد اللقاحات والأدوية والتشخيصات وأي اداة أخرى” لمكافحة الوباء. يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات البحث عن لقاح أو علاج مضاد للفيروس القاتل الذي فتك بأكثر من 313 ألف شخص حول العالم وأصاب أكثر من 4.8 مليون إنسان في مختلف أنحاء العالم ـ حتى اعداد الخبر. وبينما يستمر البحث عن لقاح للفيروس تتواصل أبحاث أخرى بحثا عن وسيلة لتعطيله أو مكافحته، خارج جسم الإنسان، حيث توصلت دراسة تمهيدية مؤخرا، إلى مادة يمكنها حماية الأسطح من الفيروس لمدة قد تصل إلى 90 يوما، وذلك عن طريق رشها على الأسطح، مثل القطارات والحافلات، وتشكيل طبقة مضادة للفيروس. ووفقا للدراسة، التي أعدها باحثون في جامعة أريزونا الأميركية ولم يراجعها علماء آخرون بعد، فإن كمية الفيروسات المتواجدة على الأسطح، التي رشت بمضاد الجراثيم هذا، تراجعت بنسبة 90 في المئة خلال 10 دقائق وبنسبة تصل إلى 99.9 في المئة بعد ساعتين.

خليجيا، حذر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، من استخدام تصاريح لغير المصرحين لهم بالتنقل خلال حظر التجول، لافتاً إلى أن العقوبة لا تقل عن 10 آلاف ريال سعودي، ولا تزيد على 100 ألف، أو السجن بمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، أو بهما معاً. وفي دولة الإمارات أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 220 حالة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 731 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 23358 حالة. يأتي ذلك فيما اعلنت وزراة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الحالات التي تعافت من مرض كوفيد 19 لديها الى 4093، بعد شفاء 250 حالة جديدة أمس. في حين دخل قانون ارتداء الكمامات الطبية أمس، حيز التنفيذ في دولة قطر بعد فرضه من قبل مجلس الوزراء بإلزام جميع أفراد المجتمع بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل وحتى إشعار آخر. وقد أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 1632 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 32604 إصابات.

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الى ذلك، أعلنت السلطات الصحية التابعة للحكومة الشرعية في اليمن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 122 إصابة، فيما تم الإعلان في صنعاء عن تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا، إحداهما لرجل والأخرى لامرأة. وفي العراق، أعلنت السلطات فرض حظر تجول شامل لمدة 8 أيام اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد. ويستمر الحظر بالأيام الأخيرة من شهر رمضان، وخلال أيام عطلة عيد الفطر. وفي مصر، أعلنت الحكومة سلسلة إجراءات احترازية خلال فترة عيد الفطر، حيث تقرر فرض حظر التجول خلال أسبوع العيد بدءا من الخامسة مساء، وغلق المحال التجارية والترفيهية والشواطئ، مع إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي وحافلات الرحلات. وشددت الحكومة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وقد أعلنت مصر تسجيل 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين منذ بداية التفشي إلى 11719 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 612 بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة. من جانبه، أعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أوامره لأعضاء المجلس الأعلى للأمن بالشروع في إعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد، بدءًا من الآن. بدورها، اعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا للبنانيين وافدين من الخارج. فيما قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية أنه تقرر إغلاق كافة المرافق العامة والخاصة ومنع حركة التنقل كليا في المدن والقرى والمخيمات من مساء الجمعة القادم حتى مساء الاثنين.

دوليا، أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، إرجاء فتح أماكن الزيارة الدينية والمراقد المقدسة لما بعد عيد الفطر. بدورها، اعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، استعمال أداة من شأنها زيادة عدد الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا المستجد. وتقوم الأداة الصغيرة بجمع العينات من الأنف بهدف إخضاعها لفحص “كوفيد 19″ والذي سيعمل على تسريع وتيرة الفحوصات المنفذة في اميركا. وفي كندا، أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أن وزارة الصحة وافقت على التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد. من جهتها، قالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا، إن الحكومة ستستثمر ما يصل إلى 93 مليون جنيه إسترليني (نحو 112 مليون دولار)، لتسريع إنشاء مركز لقاحات جديد. وفي إسبانيا، قال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إن حكومته ستسعى لتمديد حالة الطوارئ المصاحبة لفيروس كورونا للمرة الأخيرة حتى أواخر يونيو فيما قالت وزارة الصحة الإسبانية إنها سجلت 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليتراجع بذلك عدد الوفيات اليومي إلى أقل من مئة للمرة الأولى منذ شهرين. بدوره أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي إعادة فتح المطاعم والمحال، المغلقة على خلفية تفشي فيروس “كورونا”، اليوم، كما أعلن إعادة فتح صالات الألعاب الرياضية، وحمامات السباحة، والمراكز الرياضية في 26 يونيو المقبل، فيما يعاد افتتاح المسارح ودور السينما في 15 من الشهر نفسه. وفي فرنسا، فتحت السلطات شواطئ الريفيرا للمرة الأولى منذ إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في منتصف مارس حيث تمكن المصطافون من السباحة بالبحر وظهر كثيرون وهم يرتدون الكمامات.

وفرضت السلطات إجراءات مصاحبة لفتح الشواطئ شملت السماح بالأنشطة الفردية كالسباحة والصيد شرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد لكنها حظرت حمامات الشمس والجلوس على الشواطئ لساعات. يأتي ذلك فيما طالب وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس بولندا وجمهورية التشيك بفتح حدودهما سريعا وبشكل كامل للسماح بتدفق الأشخاص والبضائع بحرية. وفي تركيا اعنلت وزراة الصحة تسجيل 41 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4096، كما أعلنت تسجيل 1610 إصابات جديدة بفيروس بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 148 ألفا، بدورها، أعلنت روسيا تسجيل 9709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 281752 حالة. فيما قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي الصيني سجل 5 حالات إصابة مؤكدة جديدة بينما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 5 إصابات هي الأخرى. وفي اليابان، أظهر مسح أن أطباء المستشفيات يعانون من ظروف عمل صعبة إذ يضطر كثيرون منهم لإعادة استخدام الكمامات ويحصل قلة منهم على بدل مخاطر. الى ذلك، تسلقت البرازيل “القائمة السوداء” لأكثر الدول تضررا بفيروس كورونا المستجد، لتحتل المركز السادس في عدد الوفيات، لتعلن عن نفسها بؤرة جديدة للوباء الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص.