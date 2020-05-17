تظاهرات في ألمانيا وبريطانيا وبولندا احتجاجا على قيود كورونا

ميونخ ـ عواصم ـ وكالات: طوقت الشرطة الألمانية أمس ساحة تيرزينفيزه بمدينة ميونخ جنوب ألمانيا، حيث شهدت مشاركة المئات احتجاجا على قيود كورونا. وطلبت الشرطة عبر مكبرات الصوت، من المتظاهرين الذين لم يتم السماح لهم بالمشاركة العودة إلى منازلهم. وقالت شخصية ألقت خطابا في المظاهرة:” في الأسبوع المقبل سيكون هنا عشرة آلاف شخص”. كانت سلطات المدينة سمحت بمشاركة 1000 شخص بحد أقصى في المظاهرة شريطة الالتزام بمسافة تباعد لا تقل عن 5ر1 متر وبحد زمني لا يزيد عن ساعتين. وكان منظمو المظاهرة أبلغوا عن مشاركة 10000 شخص، وقد انتشر العديد من أفراد الشرطة بشكل ملحوظ في ساحة التظاهر. وستشهد بافاريا نحو 70 مظاهرة مطلع الأسبوع الجاري في عدة مدن للتعبير عن الاستياء من الشروط الخاصة بمكافحة أزمة كورونا. وفي بريطانيا، ألقت شرطة لندن القبض على 19 شخصا لخرقهم عمدا إرشادات التباعد الاجتماعي احتجاجا على القواعد، في أول عطلة نهاية أسبوع منذ أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون تخفيفا طفيفا للإجراءات. وقالت الشرطة إن مجموعة في هايد بارك بوسط لندن كانت تحتج على استجابة الحكومة لجائحة كوفيد19، ولم تمتثل لطلبات التفرق المتكررة. وقال لورانس تايلور نائب مساعد رئيس شرطة العاصمة في بيان “كان مخيبا للآمال أن مجموعة صغيرة نسبيا في هايد بارك تجمعت للاحتجاج على اللوائح في خرق واضح للقواعد، لقد عرضوا أنفسهم والآخرين لخطر الإصابة”.

الى ذلك، استخدمت الشرطة في العاصمة البولندية وارسو الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين كانوا يطالبون الحكومة بتعجيل السماح بعودة الأنشطة التجارية المتوقفة في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا. واحتشد مئات المحتجين في وارسو أمس الاول حاملين لافتات تقول “العمل والخبز” و “ستعود الأمور لطبيعتها مجددا”. وخففت بولندا بشكل مطرد القيود في الأسابيع الأخيرة في محاولة للحد من آثارها على الاقتصاد. ومن المتوقع أن تعاود صالونات تصفيف الشعر والمطاعم فتح أبوابها اعتبارا من اليوم الاثنين في ظل إجراءات جديدة للسلامة. لكن المحتجين الذين احتشدوا في وارسو مرارا خلال الأسابيع الأخيرة يقولون إنه ينبغي تخفيف القيود بدرجة أكبر للحفاظ على معايشهم.