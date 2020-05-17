استطلاع جديد يكشف.. شعبية أردوغان نحو الهاوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في ظل تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في تركيا كشف استطلاع جديد للرأي عن تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، الحزب الذي يتزعمه الرئيس الإخونجي رجب أردوغان تراجعت شعبيته بنسبة 10%. أردوغان يخفي الأرقام الحقيقية لضحايا كورونا فضلا عن 25% من المصوتين سابقا لحزب أردوغان باتوا غير مؤيدين لسياساته. أردوغان.. وثمن الفاتورة الليبية

والأنكى من ذلك 36% فقط راضون عن تدابير أردوغان لمواجهة تفشي فيروس كورونا.



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