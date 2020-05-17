مركز بريطاني: سفينة تتعرض لهجوم في خليج عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مركز العمليات التجارية البحرية في بريطانيا أن سفينة تعرضت، الأحد، لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني.



وقال المركز في إشعار تحذيري على موقعه الإلكتروني: "تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر الشديد".

وفي منتصف العام الماضي، نشطت الهجمات الإرهابية في خليج عدن، وتعرضت ناقلتا نفط، في يونيو/حزيران الماضي، لهجوم، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

وأكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، آنذاك أن بلاده "شبه متأكدة" من أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان، مشيرا إلى أن لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك.