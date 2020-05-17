20 قتيلا أغلبهم بالساطور في أعمال عنف بالكونغو

قتل 20 مدنيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في أعمال عنف بمقاطعة إيتوري، شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية ليل السبت الأحد، أغلبهم بالساطور، على ما أفاد مسؤولون محليون.

وصرح عادل علينجي، مسؤول إقليم دوغو لوكالة فرانس برس، "قتل 20 شخصا حتى الآن واصيب 17 بجروح نقل بعضهم الى المستشفى"، مضيفا انه يشتبه في قيام ميليشيا اقليمية بهذا الأمر.



وقال مسؤول محلي آخر إن 22 شخصا قتلوا في الهجوم.

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وصرح بيلو موليندرو وهو أحد زعماء العشائر المحلية لفرانس برس عبر الهاتف بأن "الضحايا من جميع الأعمار، أطفال وشباب ونساء وشيوخ ... قتلوا بساطور أو بسكين أو بسلاح ناري".



واتهمت السلطات المحلية حركة تعرف باسم "تعاونية تنمية الكونغو" أو "كوديكو"، وهي واحدة من عشرات الجماعات المسلحة المنتشرة في أنحاء البلد الذي مزقته الصراعات.



وتواجه كوديكو اتهامات بقتل مئات المدنيين خلال العام الجاري فقط.



وينتمي أعضاء هذه الحركة بشكل رئيسي إلى اتنية ليندو، وهم في الغالب مزارعون، وقد اشتبكوا مرارا مع اتنية هيما من التجار والرعاة في إيتوري، وهي منطقة غنية بالذهب والنفط.

