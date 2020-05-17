الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المُستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 613.

وأكد وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر إن الإصابات الجديدة منها 5 حالات لسائقي شاحنات، وحالة مخالطة لأحد موزعي المواد الغذائية.

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وأشار إلى تسجيل 48 حالات شفاء جديدة في مستشفى الأمير حمزة، ليصبح عدد الحالات قيد العلاج 131 حالة.

وأكدت الوزارة إجراء قرابة 4500 فحص مخبري، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 136229 فحصاً.

واتخذ الأردن إجراءات لمكافحة انتشار كورونا السبت، شملت قيودا أكثر صرامة بإغلاق كل الحدود، وحظر كل الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الثلاثاء.