الحرج هو سبب إخفاء الإيرانيون لإصابتهم بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف البرلماني الإيراني، هدايت الله خادمي، اليوم الأحد، أن مواطنين إيرانيين يتعمدون إخفاء إصابتهم بفيروس كورونا؛ لأنهم يشعرون بالحرج لما يعتقدون أن هذا الوباء سيىء من الناحية الأخلاقية، وسط تحذيرات من تفشي الوباء في محافظات الجنوب.



وقال خادمي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء إيلنا“ المحلية: ”هناك مواطنون في بعض المناطق الجنوبية يعتقدون أن وباء كورونا سيىء من الناحية الأخلاقية، ولهذا يتعمدون إخفاء الإصابة به ولا يبلغون ذويهم بإصابتهم بالوباء“.

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ورأى البرلماني الإيراني أن ”الوضع الحالي لتفشي فيروس كورونا في محافظات جنوب إيران جاء نتيجة لقراراتنا الخاطئة“، وذلك في ظل تقارير محلية تتحدث عن تسجيل منحنى تصاعدي لتفشي الوباء في المناطق الجنوبية في إيران.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، الأحد، عن بقاء محافظة خوزستان (جنوب غرب) في الوضعية الطارئة، محذرا من تطور تفشي الوباء في محافظات الجنوب، وأهمها سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) وفق ما نقلت عنه وكالة ”إيسنا“ المحلية.

وفي إطار التحذيرات من تسجيل إيران موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا، كشفت مديرة مكافحة الأمراض في محافظة كرمنشاه، سارى شاه آبادي، أمس السبت، أن الموجة الثانية لتفشي كورونا في إيران قد بدأت بالفعل، مؤكدة أن هناك تحذيرات بشأن الوضع في عدة مقاطعات