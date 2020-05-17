شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شعبية أردوغان تتجه نحو الهاوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف استطلاع جديد للرأي عن تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، الحزب الذي يتزعمه الرئيس الإخونجي رجب أردوغان تراجعت شعبيته بنسبة 10%.



فضلا عن 25% من المصوتين سابقا لحزب أردوغان باتوا غير مؤيدين لسياساته.

والأنكى من ذلك 36% فقط راضون عن تدابير أردوغان لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

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